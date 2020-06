Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Zwei Autofahrer unter Drogeneinfluss

Freiburg (ots)

Zwei Autofahrer wurden am Sonntag, 07.06.2020, in Waldshut-Tiengen, aus dem Verkehr gezogen, weil sie mutmaßlich unter Drogeneinfluss standen. Gegen 16:00 Uhr drang bei der Verkehrskontrolle eines 19-jährigen VW-Fahrer in Waldshut starker Marihuanageruch aus dem Innenraum. Ein Drogentest war dann auch positiv, der junge Mann übergab der Polizei freiwillig ein Tütchen mit Cannabisblüten. In Tiengen wurde gegen 22:25 Uhr ein 22 Jahre alter Ford-Fahrer angehalten. Bei der Kontrolle ergaben sich Anhaltspunkte auf eine Drogenbeeinflussung des Fahrers. Auch in diesem Fall war ein Drogentest positiv auf THC. Der Fahrer räumte ein, am Vorabend einen Joint konsumiert zu haben. Beide Fahrer musste eine Blutprobe über sich ergehen lassen, die Weiterfahrt wurde untersagt.

