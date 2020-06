Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Riegel: Fahrradfahrer stößt mit Rollerfahrer zusammen

Freiburg (ots)

LANDKREIS EMMENDINGEN

Am Samstag, dem 06.06.2020, gegen 14.45 Uhr, kam es in der Hauptstraße, Kreuzung "Am Gemeindegarten", zu einem Unfall. Ein 13-jähriger Fahrradfadfahrer überquerte die Hauptstraße und stieß mit einem dort fahrenden 55-jährigen Rollerfahrer zusammen. Der Radfahrer wurde leicht verletzt - es entstand Sachschaden.

ak

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Frank Schlosser

Telefon: 0761 / 882 - 1013

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell