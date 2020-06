Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Endingen: Schussabgabe führt zu Drogenfund

Freiburg (ots)

LANDKREIS EMMENDINGEN

Am Sonntagmorgen, dem 07.06.2020, gab ein zunächst unbekannter Mann in einer Gasse in der Hauptstraße Schüsse ab. Vor Ort konnten die Polizeibeamten Patronenhülsen einer Schreckschusswaffe feststellen; der Schütze war zunächst verschwunden. Aufgrund der Ermittlungen vor Ort konnte der 20-jährige jedoch wenig später in einer naheliegenden Wohnung angetroffen werden. Bei der Durchsuchung konnten eine nicht geringe Menge Amphetamin und Haschisch sowie eine Schreckschusswaffe aufgefunden werden.

