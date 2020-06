Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Diebstahl hochwertiger E-Bikes - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

- FR-Brühl

In der Nacht von Freitag, 05.06., auf Samstag, 06.06., drangen bislang unbekannte Täter in mehrere Fahrradabstellräume des Tiefgaragenkomplexes im Bereich der Zähringer Straße/Lameystraße ein. Dort wurden nach derzeitigem Sachstand mindestens drei hochwertige E-Bikes in Gesamtwert von EUR 8000 entwendet. Das Polizeirevier Freiburg-Nord sucht Zeugen, die Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang gemacht haben. Es ist durchaus denkbar, dass der Abtransport in einem Lieferwagen o. ä. stattgefunden hat. Sollten noch weitere Geschädigte einen Diebstahl feststellen, können sie sich ebenfalls unter der Rufnummer 0761-8824221 melden.

Stand: 23:50 Uhr

FLZ/as

