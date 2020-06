Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Tödlicher Verkehrsunfall - Kenzingen - B 3

Freiburg (ots)

Am Freitagmittag, gegen 15,40 Uhr, biegt ein 78. jähriger Pkw-Fahrer von der Dieselstraße in Kenzingen auf die B 3 ein und missachtet die Vorfahrt von einem Bus, der die B 3 in nördliche Richtung befährt, worauf es zur Frontalkollision kommt.

Der 78. Jährige und seine 74. jährige Beifahrerin werden im Pkw eingeklemmt und müssen von der Feuerwehr befreit werden. Der Mann verstirbt noch an der Unfallstelle. Die schwerverletzte Frau muss mit einem Rettungshubschrauber in die Uni Klinik nach Freiburg gebracht werden.

In dem mit Erntehelfern besetzten Bus werden mehrere Personen leicht verletzt. Während den Rettungs- und Bergungsmaßnahmen muss eine örtliche Umleitung eingerichtet werden.

Die Verkehrspolizei Freiburg hat den Unfall aufgenommen und bittet Zeugen die den Verkehrsunfall beobachtet haben sich unter der Telefonnummer 0761 882-3100 zu melden.

