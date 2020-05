Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Einbruch in Tennisheim

Birkenfeld/Nahe (ots)

Ein bislang unbekannter Täter drang am Dienstag, den 12.05.2020 gegen 19.30 Uhr durch Aufhebeln eines Fensters in das am Stadion "Am Berg" gelegene Tennisheim ein. Im Innern brach der Täter einen Spind auf. Er entwendete im weiteren Verlauf eine Geldkassette, die er im Außenbereich gewaltsam öffnete und dann zurückließ. Beute dürfte der Täter nicht gemacht haben, da die Kassette leer war. Der Täter flüchtete anschließend mit einem Mofa oder Kleinkraftrad. Hierbei wurde er von einem Zeugen gesehen, der ihn folgendermaßen beschreibt: männlich, ca. 30-40 Jahre alt, ca. 170 cm groß, normale Statur, schwarzer Bart, trug einen blau/schwarzen Integralhelm (vermutlich ohne Visier).

Die Kriminalpolizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Aufklärung der vorliegenden Straftat. Ist jemandem eine Person bekannt, auf die die Beschreibung zutrifft und die mit einem Mofa oder Kleinkraftrad im Bereich Birkenfeld unterwegs ist? Sachdienliche Hinweise können an die Kriminalpolizei Idar-Oberstein unter der Telefonnummer 06781/5610, oder an die Polizeiinspektion Birkenfeld unter der Telefonnummer 06782/9910 gegeben werden.

Rückfragen bitte an:

Kriminalinspektion Idar-Oberstein

Hauptstraße 236

55743 Idar-Oberstein



Telefon: 06781-5610

www.polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell