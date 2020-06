POL-FR: Titisee-Neustadt, B31: Schild fällt von Lkw auf Pkw

Polizeipräsidium Freiburg

Am Donnerstag, dem 04.06.2020, gg. 18:40 Uhr, befuhr ein Autotransporter die B31 von Freiburg in Richtung Donaueschingen. Auf Höhe der Anschlussstelle Neustadt-Mitte fiel ein ca. 40 x 40 cm großes Warnschild von der Ladefläche des Lkw und prallte auf die Motorhaube eines hinter ihm fahrenden Pkw. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.500 Euro. Personen wurden nicht verletzt. Der Lkw fuhr danach weiter, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen, die zum Unfallhergang oder zum Autotransporter, mit welchem in der Umgebung Fahrzeuge angeliefert worden sein könnten, Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Titisee-Neustadt, Tel. 07651/93360, in Verbindung zu setzen.

