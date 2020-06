Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Hochschwarzwald: Im Bus eingeschlafen

Freiburg (ots)

LANDKREIS BREISGAU-HOCHSCHWARZWALD

Einem 46-jährigen Fahrgast wurde das Einschlafen während der Fahrt mit dem Linienbus "zum Verhängnis". Der Mann fuhr am Donnerstag, dem 04.06.2020, in den späten Abendstunden, mit einem Linienbus von Neustadt aus nach Hause. Auf der Fahrt schlief er ein und wachte erst wieder auf, als der Bus bereits in der verschlossenen Garage des Busunternehmens abgestellt war. Zunächst gelang es dem Fahrgast nicht, sich aus seiner misslichen Lage selbst zu befreien. Er suchte deshalb bei der Polizei um Hilfe nach. Bis die Streife vor Ort eingetroffen war, gelang es ihm zwischenzeitlich, selbst das Rolltor der Garage zu öffnen.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Frank Schlosser

Telefon: 0761 / 882 - 1013

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell