Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Fahrradfahrerin bei Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt

Freiburg (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Freitagmorgen, 05.06.2020, in Bad Säckingen zog sich eine 48-jährige Fahrradfahrerin lebensgefährliche Verletzungen zu. Sie war gegen 07:45 Uhr mit einem Pkw kollidiert, der aus der Straße Am Rheinblick auf die B 34/Friedrichstraße einfahren wollte. Hierzu musste der 62-jährige Autofahrer den dortigen Rad- und Fußweg queren. Auf diesem war die Fahrradfahrerin unterwegs, allerdings in der falschen Fahrtrichtung. Obwohl die Radfahrerin noch versuchte, auszuweichen, wurde sie von der Front erfasst und auf die Straße geworfen. Sie kam mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus nach Waldshut. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 2000 Euro.

