Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Zeugensuche zu einem Auffahrunfall in der Wiesentalstraße

Freiburg (ots)

Zu einem Auffahrunfall zwischen drei Fahrzeugen am Donnerstag, 04.06.2020, gegen 17:10 Uhr, in der Wiesentalstraße in Lörrach sucht die Polizei Zeugen. In Höhe der dortigen Tankstelle waren ein Dacia, ein VW und ein BMW zusammengestoßen. Verletzt wurde niemand, der Sachschaden blieb mit gut 3000 Euro überschaubar. Allerdings unterscheiden sich die Aussagen der Beteiligten bezüglich des Unfallgeschehens. Das Polizeirevier Lörrach (Kontakt 07621 176-0) bittet deshalb Personen, die den Unfall beobachtet haben, sich zu melden.

