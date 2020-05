Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Fahrzeugreifen gestohlen Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM-(kri)-In dem Zeitraum zwischen dem 03.05.2020, 10:00 Uhr und dem 04.05.2020, 10:00 Uhr suchten unbekannte Täter den umzäunten Abstellhof eines Autohauses in der Münchewiese in Hildesheim auf und bockten zwei Fahrzeuge der Marke VW auf Pflastersteine. Anschließend lösten sie die Reifen und flüchteten mit den acht Autoreifen der Marken Dunlop und Michelin in unbekannte Richtung.

Zeugen, die in dem angegebenen Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen getätigt oder ein Verladen von Fahrzeugreifen in oder auf ein Fahrzeug gesehen haben, mögen sich bitte bei der Polizei Hildesheim unter der Telefonnummer 05121-939-115 melden.

