Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbruch in Dinklar

Hildesheim (ots)

Schellerten/Dinklar (kaw) Am 04.05.2020 kam es in der Zeit zwischen 06:45 Uhr - 16:30 Uhr in der Bettmarer Straße in Dinklar zu einem Einbruchsdiebstahl in ein Einfamilienhaus. Bislang unbekannte Täter gelangten in das Haus, nachdem sie die Terrassentür mittels eines Gegenstandes eingeschlagen haben. Im Haus wurden mehrere Räume nach Diebesgut durchwühlt. Die Täter erbeuteten Bargeld und Schmuck. Die Polizei Bad Salzdetfurth bittet Personen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 05063/901-0 zu melden.

