Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Versuchter Einbruchdiebstahl aus Sakristei der St. Nicolai Kirche

Hildesheim (ots)

Sarstedt (TK) In der Zeit von Samstag, 02.05.20, 11.30 Uhr, bis Sonntag, 03.05.20, 18.45 Uhr, brachen bisher unbekannte Täter die Türen der Sakristei der St. Nicolai Kirche auf. In die Kirche gelangten die unbekannten Täter durch eine nicht verschlossene Außentür. Die Sakristei wurde nach Diebesgut durchsucht, entwendet wurde aber nichts. Es entstand Sachschaden in einer Höhe von ca. 1000 Euro. Zeugen, die Angaben zur der Tat oder den Tätern machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Sarstedt unter der Telefonnummer 05066/9850 in Verbindung zu setzen.

