Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Villingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Versuchter Einbruch in eine Kanzlei (18.03.-19.03.2020)

Villingen, Villingen-Schwenningen (ots)

Unbekannte Täter versuchten mit brachialer Gewalt im Zeitraum von Mittwoch, 17.30 Uhr, bis Donnerstag, 07.30 Uhr, in eine Kanzlei in der Vöhrenbacher Straße einzudringen. Ins Innere gelangten die Täter nicht, es entstand jedoch Sachschaden von mehreren hundert Euro. Personen, die Verdächtiges beobachtet oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Villingen, Tel. 07721/601-0, in Verbindung zu setzen.

