POL-KN: (Schwenningen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Technischer Defekt führt zu einem Brand in einer Firma (19.03.2020)

Schwenningen, Villingen-Schwenningen (ots)

Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts geriet am Donnerstag gegen 10 Uhr in einer Firma in der Hohenkrähenstraße die Elektropumpe und Öl einer Maschine in Brand. Mitarbeiter und die Freiwillige Feuerwehr Villingen-Schwenningen löschten rasch das Feuer, sodass lediglich die Elektropumpe erneuert werden muss. Personen wurde nicht verletzt, es entstand Sachschaden von rund 30.000 Euro.

