POL-KN: (Villingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Diebstahl aus verschlossenem Fahrzeug (19.03.2020)

Villingen, Villingen-Schwenningen (ots)

Unbekannte Täter verschafften sich am Donnerstag in der Zeit von 19.30 Uhr bis 20.30 Uhr gewaltsam Zutritt in einen Audi Q7, der auf einem Firmenparkplatz in der Straße "Nunnensteig" abgestellt war. Die Täter versuchten zunächst mit einem Schraubendreher die Türen des Pkw zu öffnen, später warfen sie mit einem Stein die Scheibe der Fahrertür ein. Im Inneren wurde ein Radio samt CD-Wechsler und Lüfter entfernt, jedoch nicht mitgenommen. Bislang ist nur bekannt, dass eine Mappe mit unwichtigen Dokumenten entwendet wurde. Am Fahrzeug entstand großer Sachschaden. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Villingen, Tel. 07721/601-0, in Verbindung zu setzen.

