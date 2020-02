Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200216 - 0161 Frankfurt-Bornheim: Vier Gartenhütteneinbrecher festgenommen

Frankfurt (ots)

(dr) Am Samstagmorgen, gegen 10:10 Uhr, versuchten gleich vier Täter ihr Glück bei einer Gartenhütte eines Kleingartenvereins in der Enkheimer Straße.

Während einer der Täter mit einem Schlosserhammer an der Tür hebelte, versuchten die anderen drei an der Tür zu reißen, um sich so Zutritt ins Innere der Gartenhütte zu verschaffen. Ein Zeuge, der das Geschehen beobachtet hatte, verständigte umgehend die Polizei und entschloss sich die Einbrecher festzusetzen, was zum Glück ohne Gegenwehr gelang. Eine Revierstreife nahm die vier wohnsitzlosen Beschuldigten fest. Sie kamen in die Haftzellen des Polizeipräsidiums Frankfurt und sollen heute dem Haftrichter vorgeführt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Pressestelle

Adickesallee 70

60322 Frankfurt am Main

Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)

Fax: 069 / 755-82009

E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de

Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm











Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell