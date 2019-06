Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hirschberg a. d. Bergstraße: Kleinkind touchiert geparkten Opel - Verantwortliche entfernten sich von der Örtlichkeit - Zeugen gesucht!

Hirschberg a. d. Bergstraße (ots)

In der Heidelberger Straße wurde am Sonntag ein geparkter Opel beschädigt. Eine Zeugin konnte beobachten, wie ein Kleinkind auf seinem Fahrrad an dem Opel hängen geblieben war und dabei den PKW nicht unerheblich beschädigt hatte. Das Kind war vermutlich in Begleitung seiner Eltern und einem weiteren Kind, welche sich jedoch nicht um die Schadensregulierung kümmerten und sich von der Örtlichkeit entfernten. Der Sachschaden wird auf ca. 3.000 Euro geschätzt.

Die Polizei sucht weitere Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Hinweise zu den Personen geben können. Diese werden gebeten, sich beim Polizeiposten Schriesheim unter Tel.: 06203/61301 oder beim Polizeirevier Weinheim unter Tel.: 06201/1003-0 zu melden.

