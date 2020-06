Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Emmendingen: Fahrzeugbrand

Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Am Freitag, dem 05.06.2020, gegen 11.18 Uhr, wurde der Brand eines PKW in der Karl-Bautz-Straße gemeldet. Der Motorraum brannte aus bislang ungeklärter Ursache komplett aus; am PKW entstand Totalschaden. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei, Tel.: 07641/582-0, zu melden.

