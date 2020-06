Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Oberwinden: Wem gehört das Fahrrad wirklich? -NACHTRAG-

Freiburg (ots)

LANDKREIS EMMENDINGEN

Dank des "guten Riechers" der Polizeibeamten konnte ein gestohlenes Mountainbike schnell wieder an den Besitzer zurückgegeben werden. Es war vergangene Woche bei der Kontrolle eines 34-jährigen in Winden sichergestellt worden, da die Eigentumsverhältnisse unklar waren. Der tatsächliche Besitzer erkannte sein Fahrrad in der Suchmeldung der Polizei; ein Abgleich der eingravierten Rahmennummer mit seinen Unterlagen stimmte überein. Den Fahrraddieb, der das Rad direkt vor dem Anwesen des Geschädigten gestohlen hatte, erwartet nun ein Strafverfahren.

