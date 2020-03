Polizei Essen

POL-E: Essen: Alkoholisierter Radfahrer beleidigt Polizisten und leistet Widerstand

Essen (ots)

45326 E.-Altenessen-Süd: Eine Polizeistreife hat am Samstag, 28. März, kurz nach Mitternacht, auf der Altenessener Straße einen Radfahrer entdeckt, der offenbar gestürzt war und auf dem Gehweg lag. Als der 20-Jährige die Beamten sah, versuchte er aufzustehen und seine Fahrt fortzusetzen. Die Polizisten sprachen den Mann an und wollten ihn kontrollieren. Dabei stellte sich heraus, dass der 20-Jährige augenscheinlich alkoholisiert und mit der Kontrolle nicht einverstanden war. Er wurde zunehmend aggressiv, beleidigte die Beamten, trat nach ihnen und musste schließlich mit Handfesseln gefesselt werden. Ein Alkoholtest verlief positiv. Um eine Blutprobe entnehmen zu können, wurde der 20-Jährige mit zur Polizeiwache genommen. Auch dort war er aggressiv, beleidigte die Polizisten und trat nach ihnen. Als er sich wieder etwas beruhigt hatte, konnte er von der Wache entlassen werden. Sein Fahrrad durfte er erst am Mittag abholen, nachdem er wieder nüchtern war. Die Ermittlungen wegen Trunkenheit im Verkehr, Beleidigung, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte dauern an. /bw

