Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Münsterstraße

Polizei sucht Autofahrerin nach Körperverletzung

Coesfeld (ots)

In Zusammenhang mit einer Körperverletzung, die sich bereits am Sonntag, dem 27.11.19, gegen 18 Uhr, ereignet hat, sucht die Polizei nach der Fahrerin eines roten Kleinwagens. Ein 30-jähriger Lüdinghauser befuhr mit seinem Auto die B525 in Senden. In Höhe der dort befindlichen Geschäftszeile sahen seine Beifahrerin und er eine offensichtlich hilflose Person auf dem Gehweg liegen. Der Lüdinghauser hielt an und sprach die männliche Person an. Diese sprang unvermittelt auf und verletzte den Helfer mit einem Faustschlag ins Gesicht. Anschließend flüchtete der bislang unbekannte Tatverdächtige in Richtung Innenstadt. Im Anschluß an die Körperverletzung unterhielt sich der geschädigte Lüdinghauser mit einer Frau, die hinter ihm mit ihrem roten Kleinwagen angehalten hatte. Diese Frau, sowie weitere Zeugen, werden gebeten sich bei der Polizei in Lüdinghausen zu melden, Tel. 02591/7930.

