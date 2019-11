Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Zusestraße

Wohnwagen gestohlen

Coesfeld (ots)

Gleich zwei Wohnwagen stahlen unbekannte Täter von einem Abstellplatz auf dem ehemaligen Gelände der Bundeswehr. Vermutlich am vergangenen Wochenende hebelten die Täter ein doppelflügeliges Tor zu dem Abstellplatz auf. Vom Gelände stahlen sie zwei Wohnwagen der Firma Hobby. Nicht bekannt ist, ob die Wohnwagen aufgelanden oder angehängt wurden. Zeugen, die in diesem Zusammenhang Angaben machen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Coesfeld zu melden, Tel. 02541/140.

