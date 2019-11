Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, Schwester-Raphaela-Händler-Straße

Baustellendiebstähle

Coesfeld (ots)

In zwei Fällen wurden am Wochenende Diebstähle von Baustellen angezeigt. In einem Fall stahlen die Täter einen Funkempfänger für einen Baukran. Bei einem zweiten Fall brachen sie das Vorhängeschloss zu einem Baucontainer auf. Aus dem Container stahlen sie Werkzeuge im Wert von mehreren Tausend Euro. Ein Zusammenhang zwischen den beiden Einbrüchen wird angenommen. Der Tatzeitraum liegt zwischen Freitag (8.11.) 16.30 Uhr und Montag 8.30 Uhr. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Dülmen zu melden, Tel. 02594/7930.

