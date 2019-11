Polizei Coesfeld

POL-COE: Nordkirchen, Mühlenstraße

Geöffnete Autotür verletzt Pedelecfahrerin

Coesfeld (ots)

Eine geöffnete Autotür verletzte am Montag gegen 10.25 Uhr eine Pedelecfahrerin. Die 79-jährige Nordkirchenerin befuhr mit ihrem Pedelec die Mühlenstraße aus dem Ortskern kommend. Dabei fuhr sie an dem Auto einer 42-Jährigen Frau, ebenfalls aus Nordkirchen, vorbei. Diese öffnete zu dem Zeitpunkt ihre Fahrertür. Die Pedelecfahrerin blieb mit ihrer Pedale an der Tür hängen und kam zu Fall. Dabei verletzte sie sich. Ein Krankenwagen brachte sie in ein Krankenhaus.

