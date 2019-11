Polizei Coesfeld

POL-COE: Havixbeck, Schlesierstraße

Einbruch in Einfamilienhaus

Coesfeld (ots)

Durch ein aufgehebeltes Fenster gelangten Einbrecher vermutlich am Sonntag (10.11.) im Zeitraum von 2.30 bis 7.30 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Schlesierstraße. Im Haus betraten sie sämtliche Räume und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Zum Diebesgut konnten zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme keine Angaben gemacht werden. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Coesfeld zu melden, Tel. 02541/140.

