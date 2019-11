Polizei Coesfeld

POL-COE: Nordkirchen, Altendorf

Motorradfahrer bei Unfall verletzt

Coesfeld (ots)

Am Arm verletzt wurde ein 67-Motorradfahrer am Sonntag gegen 13 Uhr auf der L671. Ein 55-jähriger Lünener befuhr die Straße mit seinem Auto von Nordkichen in Richtung Capelle. Er beabsichtigte nach links abzubiegen. Dabei übersah er den entgegen kommenden Motorradfahrer. Es kam zum Zusammenstoß und der Motorradfahrer kam zu Fall. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Der Autofahrer und seine Beifahrerin blieben bei dem Unfall unverletzt. Die Feuerwehr streute an der Unfallstelle auslaufende Betriebsstoffe ab.

Rückfragen bitte an:



Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell