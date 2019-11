Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, Flurstraße/Cilly-Aussem-Weg

Einbrüche in Wohnhäuser

Coesfeld (ots)

Den Zusammenhang zwischen zwei Einbrüchen in Wohnhäusern am vergangenen Wochenende prüft die Polizei. Im Zeitraum von Donnerstag (7.11.) 9 Uhr bis Sonntag (10.11.) 18.30 Uhr hebelten bislang unbekannte Täter die Terrassentür zu einem Reihenhaus auf dem Cilly-Aussem-Weg auf. Ebenfalls über eine aufgehebelte Terrassentür gelangten Einbrecher in ein Einfamilienhaus auf der Flurstraße. Hier liegt der Tatzeitraum zwischen Freitag 17 Uhr und Samstag 8.50 Uhr. In beiden Fällen betraten die Einbrecher die Wohnhäuser und durchsuchten sie. In einem Fall konnten keine Angaben zum Diebesgut gemacht werden. Im anderen Fall stahlen die Täter Schmuck. Zeugen, die im Zeitraum vom Donnerstag bis Sonntag verdächtige Personen beobachtet haben, werden gebeten sich mit der Polizei in Dülmen in Verbindung zu setzen, Tel. 02594/7930.

