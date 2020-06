Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Laufenburg: Sprayer erwischt

Freiburg (ots)

Dank eines Hinweises einer aufmerksamen Bürgerin konnten am Freitagabend, 05.06.2020, in Laufenburg-Luttingen zwei Tatverdächtige mehrerer Farbschmierereien ermittelt werden. Gegen 19:40 Uhr waren der Zeugin zwei Personen aufgefallen, die Graffitis an Hauswände und Schilder sprühten. Sie konnte die Personen gut beschreiben, weshalb eine Streife gut eine Stunde später zwei Verdächtige, eine 20-jährige Frau und ein gleichaltriger Mann, feststellen konnte. Überhastet warf der Mann seinen Rucksack weg, als er die Polizei erkannte. Darin waren Spraydosen, auch hatten beide entsprechende Farbe an den Händen. Sie waren leicht alkoholisiert.

