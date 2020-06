Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lenzkirch - Pkw aufgebrochen

Freiburg (ots)

Am vergangenen Freitag, 05.06.2020, wurde im Zeitraum zwischen 13.30 und 16.20 Uhr die hintere linke Scheiben eines, auf dem Wanderparkplatz "Rotkreuz" an der B315 abgestellten Pkw eingeschlagen. Ob etwas aus dem Fahrzeug entwendet wurde, ist noch nicht abschließend geklärt. Zeugenhinweise bitte an das Polizeirevier Titisee-Neustadt, Tel. 07651 93360, oder den Polizeiposten Lenzkirch, Tel. 07653 964390.

RTN/cw.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 0761 / 882 - 0

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell