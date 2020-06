Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Exhibitionist tritt erneut an dem Fluß Wiese auf - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Ein Exhibitionist ist erneut an der Wiese in Lörrach-Haagen aufgetreten. Gegenüber zwei Jugendlichen soll der Tatverdächtige am Dienstag, 02.06.2020, zwischen 15:00 Uhr und 17:00 Uhr, exhibitionistische Handlungen vollzogen haben. Hierzu habe er sich ans gegenüberliegende Ufer gesetzt und bewusst den Blickkontakt zu den beiden Mädchen gesucht. Trotz des Geschehens fertigten die Mädchen noch Aufnahmen mit einem Handy, bevor sie die Örtlichkeit verließen und zeigten den Sachverhalt am Samstag an. Vom Tatverdächtigten liegt folgende Beschreibung vor: zwischen 50 und 70 Jahre alt, korpulent (deutlicher Bauchansatz), wenig Haare, trug beige Short und beige Mütze. Er war mit einem Fahrrad zur Tatörtlichkeit gekommen. Zu zwei gleichgelagerten Vorfällen im Bereich Haagen Anfang Mai dürfte ein Tatzusammenhang bestehen. Sachdienliche Hinweise zum Tatverdächtigen nimmt die Kriminalpolizei Lörrach (Kontakt 07621 176-0) entgegen. Bitte verständigen Sie umgehend die Polizei unter 110, wenn der Tatverdächtige erneut auftritt oder Sie Verdächtiges beobachten.

