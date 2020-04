POL-WE: Einbrecher in Kita zu Gange +++ Polizeieinsatz in Asylunterkunft +++ Randstein touchiert

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

>Rockenberg: Einbrecher in Kita zu Gange

Am gestrigen Mittwochmorgen stellten Mitarbeiter des Kindergartens im Höhenweg in Oppershofen fest, dass Einbrecher offenbar in der vorangegangenen Nacht in der Kita zu Gange gewesen waren. Gegen 07.15 Uhr bemerkten sie die offenstehende Eingangstür und verständigten die Polizei. Die Streife stellte dann fest, dass in den Räumlichkeiten die zu einem Spielraum führende Tür aufgebrochen worden war. Was die Täter suchten, ist bislang nicht klar; allem Anschein nach wurde nichts entwendet.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürften die Straftäter zwischen Dienstag (21. April), 16.30 Uhr und Mittwoch (22. April), 07.15 Uhr tätig gewesen sein.

Hinweise in diesem Zusammenhang erbittet die Polizei in Butzbach unter 06033/70430.

>Büdingen: Polizeieinsatz in Asylunterkunft

Nachdem es am Mittwochmorgen gegen 0.30 Uhr in der Unterkunft in der Orleshäuser Straße zu einem verbalen Streit zwischen Angestellten des Sicherheitsdienstes und einem 38-jährigen pakistanischen Asylbewerber gekommen war, zerschlug dieser nach aktuellem Ermittlungstand daraufhin eine Bierflasche und ging damit das Personal los. Diese konnten ihn jedoch daran hindern und die Polizei verständigen, die mit mehreren Streifenwagen anrückte.

Die Ordnungshüter nahmen den 38-Jährigen schließlich mit zur Dienststelle.

Er wurde inzwischen in eine andere Aufnahmeeinrichtung verlegt.

>Altenstadt: Randstein touchiert

Um kurz vor 18 Uhr am Mittwoch (22. April) beobachteten aufmerksame Anwohner, wie ein weißer Dacia Im Kreuzungsbereich der Philipp-Reis-Straße - Herrnstraße nach rechts von der Straße abkam und einen dortigen Randstein touchierte. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, fuhr die Fahrzeugführerin jedoch weiter. Augenzeugen merkten sich das Kennzeichen und verständigten die Polizei.

Die Schutzleute in Büdingen ermitteln nun aufgrund der Verkehrsunfallflucht. Möglich weitere Zeugen, die womöglich Hinweise auf die Identität der Fahrzeugführerin oder des Fahrzeugführers geben können, werden geben, sich telefonisch mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen, Tel: 06042/96480.

