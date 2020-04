Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Drei Leichtverletzte nach Kreuzungsunfall +++ Geldbeutel aus Auto geklaut +++ Drogen verloren - Besitzer gesucht

Friedberg (ots)

>Friedberg: Drei Leichtverletzte nach Kreuzungsunfall

Zu einer Kollision eines mit zwei Personen besetzten Audis und einem Mercedes Sprinter, in dem sich eine Person befand, kam es am Dienstag (21. April) gegen 07.45 Uhr an der Kreuzung Florstädter Straße - Nieder-Wöllstädter Straße.

Nach bisherigen Erkenntnissen war der Audi auf der Nieder-Wöllstädter-Straße unterwegs und wollte an deren Ende nach links abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Sprinter, der in Richtung Florstadt unterwegs war.

Dabei wurden der 22-jährige Audifahrer aus dem Kreis Offenbach sowie dessen aus dem Wetteraukreis stammende 55-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Der 47 Jahre alte Sprinterfahrer aus dem Main-Kinzig-Kreis erlitt ebenso leichte Verletzungen. Die weibliche Audi-Insassin brachten Rettungskräfte in ein Krankenhaus. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Zur Bindung austretender Betriebsstoffe befanden sich auch Feuerwehrkräfte im Einsatz.

Wie es zu dem Zusammenstoß kommen konnte, ermittelt nun die Polizei in Friedberg.

+++

>Nidda: Geldbeutel aus Auto geklaut

Aus einem Mercedes Kleinbus entwendeten derzeit unbekannte Straftäter am vergangenen Freitag (17. April) zwischen 19 und 23 Uhr unter anderem eine Gürteltasche mit darin befindlicher Geldbörse. Das Fahrzeug parkte nach derzeitigem Kenntnisstand unverschlossen in der Neuen Straße. Hinweise auf den oder die Täter richten Sie bitte an die Polizei in Nidda, Tel. 06042/9648-180.

+++

>Butzbach: Drogen verloren - Besitzer gesucht

Am gestrigen Dienstagabend (21. April) befanden sich Ordnungshüter der Polizei am Butzbacher Bahnhof, wo sie kurz nach 23 Uhr einen Mann kontrollieren wollten. Als dieser jedoch die Beamten entdeckte, machte er auf dem Absatz kehrt und rannte davon, die Polizisten folgten. Während des Sprints warf er eine mit über 100 Gramm gefüllte Tüte Marihuana weg; dann verloren ihn die Schutzleute aus dem Blickfeld. Das Rauschgift stellten sie sicher.

Nun ermittelt die Friedberger Kripo und sucht den Drogenbesitzer. Dieser wird gebeten sich bei den Beamten zu melden. Gleiches gilt für mögliche Zeugen, die Hinweise auf dessen Identität machen können (Tel: 06031/6010).

+++

