POL-WE: Vandalismus auf Schulgelände +++ silbernen VW beschädigt +++ Seniorin beklaut

>Nidda: Vandalismus auf Schulgelände

Unbekannte beschädigten zwischen Samstag (18. April), 08 Uhr und Dienstag (2. April), 13 Uhr das Dach der Schul-Sporthalle in der Straße "Am kleinen Weidchen."

Die Täter waren in diesem Zeitraum offenbar an einem Fallrohr emporgeklettert und hatten mehrere Dachplatten losgerissen. Diese waren dann zum Teil noch heruntergeworfen worden.

Derzeit gehen die Ermittler von einem entstandenen Schaden in Höhe von etwa 500 Euro aus.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizei in Nidda zu melden (06042/9648-180)

>Butzbach: silbernen VW beschädigt

Einen Schaden von etwa 1.000 Euro hinterließ ein Unbekannter am gestrigen Dienstag (21. April) zwischen 07 Uhr und 14 Uhr an einem in der Alten Hauptstraße geparkten silbernen VW. Anhand der Spurenlage gehen die Ermittler derzeit davon aus, dass der PKW wohl im Vorbeifahren an der linken Fahrzeugseite beschädigt worden war. Der Verursacher war allem Anschein nach weitergefahren, ohne sich um entsprechende Schadenregulierung zu bemühen.

Hinweise auf den Verursacher erbittet die Polizei Butzbach unter Tel. 06033/70430.

>Friedberg: Seniorin beklaut

Die Geldbörse einer 77-jährigen Friedbergerin stahlen Taschendiebe am Dienstag (21. April) zwischen 09.45 Uhr und 10.15 Uhr. Die Senioren befand sich zu dieser Zeit im Lidl-Markt in der Fauerbacher Straße und trug ihre Geldbörse in einer Einkaufstasche mit sich. Unbekannte hatten das Portmonee offenbar unbemerkt an sich genommen. Die Rentnerin bemerkte den Diebstahl erst einige im Kassenbereich.

Wer kann Hinweise zur Identität des Täters oder bezüglich des Verbleibs der Börse geben? Die Kripo Friedberg nimmt Hinweise unter der Tel. 06031/6010 entgegen.

