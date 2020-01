Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: Neumünster - Handtasche geraubt

Neumünster. Zwei Unbekannte raubten einer 90-jährigen Fußgängerin am Sonntagnachmittag (26.01.20, 14.30 Uhr) die Handtasche. Der Raub ereignete sich in der Haartallee, dem Verbindungsweg zwischen der Plöner Straße und der Brüggemannstraße. Das Duo fragte zunächst nach dem Weg in die Lornsenstraße, entrissen der alten Dame dann aber den Rollator, woraufhin sie stürzte. Mit der silberfarbenen Handtasche (Inhalt persönliche Papiere und ein geringer Bargeldbetrag) flüchteten die Männer zu Fuß. Die 90-Jährige gab an, nicht verletzt worden zu sein. Täterbeschreibung: 1. Etwa 190 cm groß, blond, 20 Jahre jung, sprach mit Akzent, helle Jacke. 2. Etwas kleiner als 190 cm, sonst Beschreibung wie 1. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Sachdienliche Hinweise bitte unter Telefon 9450 an die Polizei.

