POL-NMS: Eckernförde - Dieselspur

Eckernförde. Rund 1500 Meter lang war die Dieselspur, die heute (27.01.20, 8.30 Uhr) vom Hafen (über Jungfernstieg, Preußerstraße, Reeperbahn, Rendsburger Straße) bis in den Windebyer Weg führte. Die Feuerwehr übernahm das Abstreuen, eine Firma die Straßenreinigung. Der Polizei gelang es bisher nicht, den Verursacher zu ermitteln. Sachdienliche Hinweise bitte unter Telefon 9080 an die Polizei in Eckernförde.

