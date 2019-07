Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Dannstadt-Schauernheim) Beim Überholen Radfahrer übersehen

Dannstadt-Schauernheim (ots)

Am Sonntag, 21.07.2019, gegen 06:45 Uhr, überholte ein 34-jähriger PKW-Fahrer aus dem Rhein-Pfalz-Kreis auf der Landstraße 530 in Richtung Hochdorf-Assenheim einen vor ihm fahrenden Traktor. Hierbei übersah er einen sich vor dem Traktor befindlichen 52-jährigen Rennradfahrer aus Ludwigshafen, der gerade nach links auf einen Radweg abbiegen wollte. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem PKW und dem Fahrrad wobei der Radfahrer durch die Luft geschleudert wurde und stürzte. Aufgrund seiner Verletzungen musste er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

