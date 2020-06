Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Zeugensuche zu Sachbeschädigungen an zwei Autos

Freiburg (ots)

Von Sonntag auf Montag kam es in der Werderstraße in Rheinfelden zu einer Sachbeschädigung an einem Audi. Hierbei wurde ein Außenspiegel abgerissen. Im gleichen Zeitraum kam es auch in der Eichbergstraße in Warmbach zur Beschädigung eines VW Golf. Dieser wurde im Bereich eines Kotflügels beschädigt. Die Sachschäden liegen jeweils bei mehreren hundert Euro. Das Polizeirevier Rheinfelden, Tel. 07623 7404-0, sucht Zeugen.

Medienrückfragen bitte an:

Jörg Kiefer

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 07621 / 176-351

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell