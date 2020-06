Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldkirch: Beziehungsstreit eskaliert

Freiburg (ots)

LANDKREIS EMMENDINGEN

Nach eigenen Angaben sei Eifersucht der Grund gewesen, weshalb ein Beziehungsstreit am Montag, dem 08.06.2020, um 07.30 Uhr, in einer Wohnung in der Brestenbergstraße eskalierte. Als die 31-jährige Frau schließlich die Wohnung verlassen wollte, um zu sich nach Hause zu gehen, verhinderte dies ihr gleichaltriger Lebensgefährte. Er schloss die Türe ab und entriss ihr offenbar auch das Handy, als sie Hilfe holen wollte. Zu wechselseitigen Handgreiflichkeiten soll es ebenfalls gekommen sein. Die Frau schrie lautstark um Hilfe und schlug gegen die Fensterscheiben, so dass Anwohner aufmerksam wurden. Die alarmierte Polizei war mit zwei Streifenbesatzung schnell vor Ort; die Frau hatte jedoch zwischenzeitlich die Wohnung verlassen. Zur Klärung der Vorwürfe, die beide Beteiligte sich gegenseitig machen, wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

