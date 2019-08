POL-LM: Pressemitteilung der Limburger Kriminalpolizei: 71-Jähriger vermisst

PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

71-Jähriger vermisst, 35799 Merenberg - Allendorf, Limburger Straße, vermisst seit: Dienstag, 20.08.2019, 19:30 Uhr

Seit gestern wird der 71-jährige Georg Heller aus Merenberg - Allendorf vermisst. Ersten Ermittlungen zufolge wurde Herr Heller letztmalig am Dienstag, gegen 21:00 Uhr, am Bahnhof in Weinbach - Fürfurt gesehen. Zu diesem Zeitpunkt sei er alleine unterwegs gewesen. Die Suchmaßnahmen und Ermittlungen der Polizei führten bisher nicht zum Auffinden des Vermissten. Der 71-Jährige hat gesundheitliche Probleme, sodass eine Gefahr für ihn nicht auszuschließen ist. Herr Heller ist 1,72 Meter groß, hat eine normale Statur, kurze graue Haare und einen grauen Oberlippenbart. Außerdem ist er Brillenträger und hat aufgrund einer Kehlkopf-OP eine Kanüle mit Schutzvorrichtung im Bereich des Halses. Bekleidet ist der Vermisste vermutlich mit einer grauen Latzhose, einem hellblauen T-Shirt, einer blau-weiß-gelben Regenjacke und einer beigen Schildkappe. Außerdem führt er, letzten Hinweisen zufolge, einen beigen Rucksack und einen grünen Schlafsack mit sich. Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten nimmt die Limburger Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

