POL-LM: Tägliche Pressemitteilung der Polizeidirektion Limburg-Weilburg

1. Täter scheitert an Geldautomat der Volksbank, Dornburg - Langendernbach, Mainzer Straße, Dienstag, 20.08.2019, 02:40 Uhr

(te)In der Nacht von Montag auf Dienstag, gegen 02:40 Uhr, versucht ein maskierter Täter einen Geldautomaten der Volksbank in Dornburg - Langendernbach gewaltsam zu öffnen. Er betritt den Vorraum der Filiale in der Mainzer Straße und versucht mit Hilfe von Hebelwerkzeug an die Geldkassette im Inneren des Automaten zu gelangen. Der unbekannte Täter schafft dies jedoch nicht, sodass er sein Vorhaben erfolglos abbricht. Einen Versuch, den Geldautomaten zu sprengen gab es, nach aktuellem Ermittlungsstand, nicht. Die Kriminalpolizei Limburg hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizeistation Limburg a.d. Lahn unter der (06431) 9140 - 0 zu melden.

2. Dreiste Diebe entwenden Baugerüst, Merenberg, Allendorfer Straße, Freitag, 16.08.2019, 16:30 Uhr bis Montag, 19.08.2019, 14:45 Uhr

(te)In der Zeit von Freitag bis Montag entwenden unbekannte Täter Teile eines Baugerüstes eines geplanten EDEKA-Marktes in der Allendorfer Straße in Merenberg. Da das Gerüst mehrere Tonnen wiegt, wird aktuell von mehreren Tätern und der Verwendung eines LKWs ausgegangen. Der Schaden wird auf über 10.000 Euro beziffert. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizeistation Weilburg unter der (06471) 9386 - 0 zu melden.

3. Parkscheinautomaten am Bahnhof aufgebrochen, Limburg a.d. Lahn - Eschenhofen, Londoner Straße, Samstag, 10.08.2019 bis Sonntag, 18.08.2019, 06:00 Uhr

(te)In der Zeit von Samstag bis Sonntag öffnen unbekannte Täter gewaltsam zwei Parkscheinautomaten auf einem Parkplatz des ICE-Bahnhofes in Limburg - Eschenhofen. Hierbei wurde Münzgeld in Höhe von mehreren Hundert Euro entwendet. Der zusätzlich entstandene Sachschaden wird auf über 5.000 Euro geschätzt. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizeistation Limburg a.d. Lahn unter der (06431) 9140 - 0 zu melden.

4. Kabeldiebstahl von Baustelle, Beselich - Obertiefenbach, Hans-Harald-Grebe-Straße, Montag, 19.08.2019, 00:45 Uhr bis 01:05 Uhr

(te)In der Nacht von Sonntag auf Montag wurden über 20 Meter Starkstromkabel von einem Baustellengelände in der Hans-Harald-Grebe-Straße in Beselich - Obertiefenbach entwendet. Unbekannte Täter durchtrennten das Kabel mit Hilfe von Werkzeug und transportierten dieses anschließend ab. Der Schaden wird mit 1.000 Euro angegeben. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizeistation Weilburg unter der (06471) 9386 - 0 zu melden.

5. Unfall durch Rotlichtfahrt - beide Beteiligten verletzt, Limburg a.d. Lahn - Dietkirchen, B49 / B8, Montag, 19.08.2019, 15:45 Uhr

(te)Am Montagnachmittag kam es zu einem Verkehrsunfall mit Verletzten im Kreuzungsbereich der B49 mit der B8 in der Gemarkung Limburg - Dietkirchen. Der 58-jährige Beteiligte befuhr mit seinem Mercedes die B8 aus Richtung Staffel kommend und beabsichtigte, nach links auf die B49 in Richtung Weilburg abzubiegen. Der 50-jährige Unfallverursacher befuhr, ebenfalls mit seinem Mercedes, die B49 aus Richtung Limburg kommend in Fahrtrichtung Weilburg. Während der 58-Jährige bei grün zeigender Ampelanlage abgebogen sei, sei der andere Beteiligte über die für ihn rote Ampel gefahren. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Beide Unfallbeteiligte kamen leichtverletzt ins Krankenhaus. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der entstandene Sachschaden wird auf zirka 20.000 Euro geschätzt.

6. Verkehrsunfallflucht in Limburg, Limburg a.d. Lahn, Bahnhofsplatz, Sonntag, 18.08.2019, 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr

(te)Am Sonntagnachmittag kam es zu einem Verkehrsunfall am Bahnhofsplatz in Limburg. Der graue VW Caddy der 49-jährigen Geschädigten wurde ordnungsgemäß in einer Parkbucht abgestellt. Der unbekannte Unfallverursacher beschädigte dieses Fahrzeug im Bereich der rechten hinteren Fahrzeugseite. Anschließend entfernte sich dieser unerlaubt vom Unfallort. Der Schaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizeistation Limburg a.d. Lahn unter der (06431) 9140 - 0 zu melden.

7. Fahrradcodierung im Kreis Limburg-Weilburg, Waldbrunn - Hausen, Langstraße, vor der Mehrzweckhalle, Sonntag, 25.08.2019, 10:00 Uhr - 17:00 Uhr

(te)Anlässlich "Waldbrunn on the Road 2019" bietet die Polizeidirektion Limburg-Weilburg am kommenden Sonntag interessierten Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit, ihre Fahrräder kostenlos codieren zu lassen. Die Aktion findet am 25.08.2019 zwischen 10:00 Uhr und 17:00 Uhr vor der Mehrzweckhalle in der Langstraße in Waldbrunn - Hausen statt. Bei der Codierung wird eine individuelle Buchstaben- / Zahlenkombination in den Rahmen des Fahrrades graviert. Diese beinhaltet verschlüsselte Informationen zum Besitzer des Rades und unterstützt so die Zuordnung aufgefundener Fahrräder durch die Polizei oder andere Behörden. Für die Codierung werden neben dem Fahrrad selbst, ein Eigentumsnachweis, wie beispielsweise die Rechnung, und der eigene Personalausweis benötigt. Eine vorherige Anmeldung zur Aktion ist nicht nötig. Natürlich stehen Ihnen die Polizeibeamten auch für Fragen rund um das Thema Fahrradsicherheit, insbesondere in den Bereichen der Fahrradsicherung und der Sicherheit im Straßenverkehr, zur Verfügung.

