Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wehr: Auto angefahren - Unfallflucht - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Von Freitag auf Samstag, 05./06.06.2020, wurde in der Merianstraße in Wehr ein Honda Civic angefahren und beschädigt. Das Auto war am Fahrbahnrand geparkt und wurde im Zeitraum von 19 bis 09 Uhr durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der Schaden an der linken Fahrzeugseite beläuft sich auf etwa 1000 Euro. Der Polizeiposten Wehr, Tel. 07762 8078-0, sucht Zeugen.

