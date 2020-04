Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: 22-Jähriger bedroht Bundespolizisten und leistet Widerstand

Stuttgart (ots)

Ein 22-jähriger Mann hat in der Nacht von Montag auf Dienstag (07.04.2020) gegen 01:00 Uhr Bundespolizisten am Stuttgarter Hauptbahnhof beleidigt, mit dem Tode bedroht und anschließend Widerstand gegen die polizeilichen Maßnahmen geleistet. Der Mann fiel einer Streife zunächst in der Haupthalle des Bahnhofs auf, da er mit mehreren Reisenden lautstarke verbale Streitigkeiten hatte und sich hierbei sehr aggressiv verhielt. Als die Identität des 22-Jährigen festgestellt werden sollte und ihm ein Platzverweis ausgesprochen wurde, begann er die eingesetzten Beamten unentwegt zu beleidigen und bedrohte sie mehrfach verbal mit dem Tode. Da der guineische Staatsangehörige sich zudem mehrfach weigerte den ausgesprochenen Platzverweis zu befolgen, sollte dieser mit Zwang durchgesetzt werden. Als die Polizisten den jungen Mann aus dem Bahnhof verbringen wollten, leistete dieser Widerstand indem er sich gegen die Beamten stemmte und sich versuchte loszureißen. Die eingesetzte Streife brachte den 22-Jährigen daraufhin kontrolliert zu Boden und nahm ihn vorläufig fest. Der im Landkreis Landshut wohnhafte Mann muss nun mit einer Anzeige wegen des Verdachts der Beleidigung, der Bedrohung und des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte rechnen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Stuttgart

Yannick Dotzek

Telefon: 0711/55049-107

E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de

www.bundespolizei.de

http://www.twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell