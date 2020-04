Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Zeugen gesucht: Unbekannte legen Holzbalken auf Schienen

Winnenden / Leutenbach (ots)

Bislang unbekannte Täter haben am Sonntag (05.04.2020) gegen 01:00 Uhr sowie am Montag (06.04.2020) gegen 13:00 Uhr Holzbalken auf die Bahnschienen gelegt, wodurch es in einem Fall zum Unfall mit einer S-Bahn kam. Nach derzeitigem Kenntnisstand legten die mutmaßlichen Täter auf der Bahnstrecke zwischen Winnenden und Nellmersbach auf Höhe der Ortschaft Leutenbach massive Holzbalken auf die Schienenstränge. Am Sonntag erfasste in der Dunkelheit eine durchfahrende S-Bahn Richtung Backnang einen solchen Balken, woraufhin der Lokführer eine Schnellbremsung einleiten musste. Hierbei wurden glücklicherweise keine Personen verletzt. Ein etwaiger Schaden an der Bahn kann bislang nicht genau beziffert werden. Am heutigen Montag konnte ein durchfahrender Bahnmitarbeiter auf dem Nebengleis erneut einen aufgelegten Holzbalken erkennen, bevor es zu einem Unfall kam. Die Deutsche Bahn informierte hierauf die Bundespolizei, die das Hindernis vor Ort sicherstellte. Es wird nun wegen des Verdachts des Gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ermittelt. Zeugen, die in den beiden Tatzeiträumen in der Nähe der Bahnstrecke Auffälligkeiten festgestellt haben oder anderweitig sachdienliche Hinweise zum Vorfall geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer +49711870350 zu melden.

