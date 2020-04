Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Nach Beleidigung auf 26-Jährigen eingeschlagen

Winnenden (ots)

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern im Alter von 21 und 23 Jahren und einem 26-Jährigen ist es am gestrigen Donnerstagabend (02.04.2020) gegen 21:10 Uhr am Bahnhof Winnenden gekommen. Nach derzeitigen Erkenntnissen waren die Männer offenbar zunächst während der Fahrt in einer S-Bahn der Linie S3 zwischen Bad Cannstatt und Winnenden in Streit geraten, da der 26-Jährige wohl zuvor eine Begleiterin der beiden Tatverdächtigen beleidigt haben soll. Beim Halt des Zuges in Winnenden sollen daraufhin die beiden syrischen Staatsangehörigen gemeinschaftlich auf den 26-Jährigen eingeschlagen haben und verletzten ihn hierdurch am Unterarm. Ein Reisender beobachtete den Vorfall und verständigte über den Notruf eine Streife der Landespolizei, die alle Beteiligten noch vor Ort antraf. Der 26-Jährige wurde im Anschluss durch Rettungskräfte in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Die Bundespolizei hat inzwischen die Ermittlungen gegen die 21- und 23 Jahre alten Männer wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung aufgenommen. Auch der 26-jährige nigerianische Staatsangehörige muss mit einer Strafanzeige wegen Beleidigung rechnen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich unter der Telefonnummer +49711870350 zu melden.

