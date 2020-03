Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Versuchter Automatenaufbruch: Zwei Männer vorläufig festgenommen

Bad Wimpfen (ots)

Zwei Männer im Alter von 18 und 28 Jahren wurden in der Nacht von Sonntag auf Montag (30.03.2020) gegen 01:30 Uhr am Bahnhof Bad Wimpfen auf frischer Tat festgenommen, während sie versuchten einen Fahrkartenautomaten aufzubrechen. Ein Zeuge konnte die beiden Männer zunächst dabei beobachten, wie sie offenbar über einen längeren Zeitraum an einem Automaten hantierten und meldete dies umgehend der Polizei. Als kurz darauf eine alarmierte Streife des Polizeireviers Neckarsulm am Bahnhof eintraf, konnten die beiden deutschen Staatsangehörigen neben dem beschädigten Fahrkartenautomaten festgenommen werden als sie gerade dabei waren, sich ihres diversen Werkzeugs zu entledigen. Bei einer anschließenden Durchsuchung des festgenommenen 28-Jährigen, stellten die Beamten zudem Betäubungsmittel sowie ein Messer sicher. Der durch die erfolglose Tat entstandene Sachschaden am Automaten der Deutschen Bahn kann bislang nicht genau beziffert werden. Nach einer erfolgten Spurensicherung hat das Bundespolizeirevier Heilbronn nun die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts des versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls übernommen.

