Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Fehlender Sicherheitsabstand führt zu zwei Verletzten

Neustadt/Weinstraße (ots)

Drei PKW befuhren hintereinander am 27.11.19 gegen 19:10 Uhr die L 540 von der B 39 aus in Fahrtrichtung Duttweiler. Als die Fahrerin des vorderen Autos nach links abbiegen wollte und hierzu ihre Fahrt verlangsamte, erkannten die beiden Lenker der dahinterfahrenden PKW die Situation zu spät, so dass der Sicherheitsabstand nicht ausreichte, um rechtzeitig zum Stehen zu kommen. Sie fuhren beide jeweils auf den "Vordermann" auf. Die 20-jährige Fahrerin des mittleren Autos erlitt einen Schock, die 66-Jährige des vorderen PKW klagte über Kopf- und Nackenschmerzen. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 16.500 Euro.

