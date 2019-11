Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: PI Grünstadt - Friday For Future-Demo in der Innenstadt

Grünstadt, Innenstadtbereich - 29.11.2019 (ots)

Verkehrsteilnehmer, welche die Grünstadter Innenstadt am kommenden Freitag nutzen wollen, müssen sich zwischen 15.00 Uhr und ca. 17.00 Uhr auf Verkehrsbehinderungen einstellen. Dies gilt insbesondere für Autofahrer auf der Bitzenstraße. Die Polizei versucht betroffene Straßenabschnitte schnellst möglich wieder frei zu geben. KFZ-Führer werden gebeten, die Innenstadt in dieser Zeit großräumig zu umfahren. Aktuelle Hinweise erhalten Sie am Freitag auf Twitter #PolizeiGrünstadt.

