Bundespolizeiinspektion Flensburg

BPOL-FL: Abreise aus Kiel -Junge allein im Zug

Kiel/Neumünster (ots)

Heute Abend kam es zu einem Einsatz der Bundespolizei im Rahmen der Rückreise anlässlich des Tages der Deutschen Einheit in Kiel. Eine Familie wollte mit dem Zug abreisen. Aufgrund des hohen Reisendenaufkommens "verloren" die Eltern offensichtlich ihr Kind, welches in den Zug in Richtung Hamburg eingestiegen war. Der Zug fuhr ohne die Eltern ab.

Die Bundespolizei wurde alarmiert und konnte den 12-Jährigen im Bahnhof Neumünster im Zug ausfindig machen. Der Junge wurde in Obhut genommen. Der Junge wurde mit einem Streifenwagen der Bundespolizei nach Hause gefahren.

