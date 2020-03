Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lahn - Autoreifen illegal entsorgt

Lahn (ots)

Unbekannte haben am letzten Wochenende, vermutlich in der Nacht zu Sonntag, 15 Altreifen in einem Waldstück am Osterberg illegal am Wegesrand entsorgt. Die Autoreifen haben unterschiedliche Größen. Auffällig ist, dass vier Reifen seitlich mit weißer Farbe überlackiert sind. Es ist zu vermuten, dass die Reifen mit einem Kleintransporter in den Wald gefahren wurden. Hinweise nimmt die Polizei Werlte unter (05951)993920.

